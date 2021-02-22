İbrahim Tatlıses'ten 43 yaş küçük sevgilisiyle selfie

Geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla çok konuşulan İbrahim Tatlıses, asistanı Gülçin Karakaya ile Bodrum'a gitti.Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram’ının Hikaye bölümüne yükleyen Karakaya, "Biz yine yollarda" yazarak kalp emojisiyle Tatlıses’i etiketledi.İşte o paylaşım:Tatlıses, daha önce aşk iddiaları hakkında, "Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" demişti.