İçerde 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 19. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Dizi - 28 Ocak 2017 15:16
İçerde 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
"İçerde"nin Pazartesi günü ekrana gelecek 19. bölümünde; Melek, Celal’in yıllardır kendisinden sakladığı gerçeği öğrenmiştir. Artık Celal’i hayatında istemiyordur. Annesinden geriye kalan akrabalarını bulmaya karar verir. Mert, Coşkun’u Sarp’ın öldürdüğünü zannediyordur. Ailesini bulma şansının yok olup gittiğini düşünüyordur. Şimdi Mert olanların cezasını kesmeye kararlıdır. Sarp’a çok öfkelidir. Füsun dükkanına yapılan silahlı saldırıdan sonra Sarp’ın seçtiği hayatın nelere yol açtığının farkına varır. Sarp’ı vazgeçirmek ister. Yaşar, Celal ve Sarp’ı öldürmek istiyordur. Artık ne Füsun’un ne de Eylem’in can güvenliği vardır. Sarp için olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.


İçerde 19. bölüm 2. fragmanı



İçerde 19. bölüm 1. fragmanı

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