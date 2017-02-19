Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.
İçerde 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Show TV'nin Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 22. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.Dizi - 19 Şubat 2017 16:30
"İçerde"nin Pazartesi günü ekrana gelecek 22. bölümünde; Sarp’ın hapse girmesinin ardından Yaşar’ın polisten aldığı paraların bulunması, Sarp’ın hemen aklanması Celal’in kafasında bazı şüpheler oluşturmuştur. Polise kendisini satıp satmadığından emin olmak istemektedir. Sarp’ı çok tehlikeli bir sınav bekliyordur. Celal, Mert’e gelecekle ilgili büyük planlarından bahseder. Mert’in bilmediği ise Celal'in hedefine ulaştığında ailesini ve gerekirse kendisini gözden çıkartacağıdır. Eylem adım adım Mert’in izini sürmektedir. Bulduğu her yeni ipucu Mert’ten daha fazla şüphelenmesine sebep olur.
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.
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