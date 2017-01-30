'İçerde' dengeler değişiyor!

Dizi - 30 Ocak 2017 13:13

Dizide bu hafta Sarp, annesi Füsun'un lokantasının taranmasıyla yol ayrımına gelecek. Sarp, ailesinin yaşadığı hayati tehlike karşısında annesi Füsun'a hala polis olduğunu itiraf etmek isteyecek.Coşkun'un ölümüyle yıkılan Mert ise Sarp'ın karşısına bu kez silahlı çıkacak. Ailesini öğrenebileceği tek kişi olan Coşkun'u öldürdüğünü gören Mert intikam almak isteyecek. İki kardeşin silahların konuşacağı yüzleşme sahnesi sürpriz gelişmelere sahne olacak.Annesinin katilinin öz babası Celal olduğunu öğrenen Melek, Celal ve kirli dünyasını geride bırakmaya karar verecek. Bir teyzesi olduğunu öğrenen Melek, geçmişinin sır perdesini aralayacak.Ekranların fenomen dizisi İçerde'nin yeni bölümünde; Sarp, Mert ve Melek'in alacağı yeni kararlar onları artık farklı bir yola çıkartacak.Tansiyonun hiç düşmeyeceği İçerde'nin yeni bölümü 30 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da Show TV'de ekrana gelecek.