'İçerde' dengeler değişiyor!

Ay Yapım imzalı ekranların reyting rekortmeni dizisi İçerde'nin yeni bölümünde izleyicinin haftalardır merakla beklediği gelişmeler ekrana gelecek.

Dizi - 30 Ocak 2017 13:13
'İçerde' dengeler değişiyor!
Dizide bu hafta Sarp, annesi Füsun'un lokantasının taranmasıyla yol ayrımına gelecek. Sarp, ailesinin yaşadığı hayati tehlike karşısında annesi Füsun'a hala polis olduğunu itiraf etmek isteyecek.

Coşkun'un ölümüyle yıkılan Mert ise Sarp'ın karşısına bu kez silahlı çıkacak. Ailesini öğrenebileceği tek kişi olan Coşkun'u öldürdüğünü gören Mert intikam almak isteyecek. İki kardeşin silahların konuşacağı yüzleşme sahnesi sürpriz gelişmelere sahne olacak.

MELEK YENİ HAYAT KURMAK İSTİYOR!

Annesinin katilinin öz babası Celal olduğunu öğrenen Melek, Celal ve kirli dünyasını geride bırakmaya karar verecek. Bir teyzesi olduğunu öğrenen Melek, geçmişinin sır perdesini aralayacak.

Ekranların fenomen dizisi İçerde'nin yeni bölümünde; Sarp, Mert ve Melek'in alacağı yeni kararlar onları artık farklı bir yola çıkartacak.

Tansiyonun hiç düşmeyeceği İçerde'nin yeni bölümü 30 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da Show TV'de ekrana gelecek.

İşte "İçerde"nin 19. Bölüm Tanıtımları!





YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kulübü için dizilere dönüyor!
  • Yayın tarihi belli oldu!
  • Dilara hafızasını kaybediyor!
  • Setteki kavgayı Nurgül bitirdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'İçerde'nin 19. bölüm özeti!
  • Sürpriz misafir kim?
  • Yeni tanıtım: Davut, sarp'ın peşinde
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest
  • Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!
  • İçerde 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
  • Kendall Jenner kırmızı halıda fazla cesur!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz'un annesi yoğun bakımda
  • Aşk Laftan Anlamaz'daki sürpriz misafir kim?
  • Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest

EN POPÜLER HABERLER

  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye tepki
  • Bergüzar Korel'den Demet Akalın'a teşekkür
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
  • Nejat İşler futbolcuları için setlere dönüyor!
  • İrem Sak'tan 2017 kararı!
  • Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye tepki