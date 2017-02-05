'İçerde' devam edecek mi?

Oyuncu Rıza Kocaoğlu, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. 'İçerde'nin önümüzdeki sezon ekranlarda olup olmayacağı sorulunca Kocaoğlu, "Henüz belli değil" dedi.

Dizi - 05 Şubat 2017 13:50
'İçerde' devam edecek mi?
Sezonun iddialı dizisi 'İçeride'nin Davut'u Rıza Kocaoğlu, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Beyaz eşya satan bir mağazadan alışveriş yapan oyuncu'ya 'İçerde'nin önümüzdeki sezon ekranlarda olup olmayacağı sorulunca Kocaoğlu, "Henüz belli değil" diye cevapladı. Bir sezonluk düşünülen projenin ise önümüzdeki sene ekranlarda olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.




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