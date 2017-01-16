İçerde dizisinde Melek'i kim kurtaracak?

Dizi - 16 Ocak 2017 16:18

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Bensu Soral, Damla Çolbay ve Çetin Tekindor'un paylaştıkları İçerde dizisinde sürpriz gelişme.Senaryosunu Ertan Kurtulan ve Toprak Karaoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlendiği İçerde’nin yeni bölümünde; Melek'in kaçırılması tüm dengeleri değiştirecek.Her şeyden uzaklaşmak için Sarp’la birlikte seyahate çıkmayı planlayan Melek, Coşkun’un beklenmedik oyunuyla kendini bir kabusun içinde bulacak. Sarp ve Melek arasındaki ilişkiyi öğrendiği için öfkelenen ve bunun hesabını Sarp’tan sormaya kararlı olan Celal, Melek'in kaçırılmasıyla kendini hiç beklemediği bir durumun içinde bulacak.Bölümün cevabı merakla beklenen sorusu, Melek’i kimin kurtaracağı olacak.