"İçerde" dünyaya açıldı!

Ay Yapım imzalı "İçerde" dizisi dünyaya açılıyor.

Dizi - 20 Şubat 2017 09:41
Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı "İçerde" dizisinin yayın hakları çeşitli ülkelere satıldı. Dizi Şili, Gürcistan, Yunanistan, Hindistan, Romanya, İran, Irak ve Arnavutluk başta olmak üzere bir çok ülkede yayınlanacak.

Aras Bulut İynemli sır vermedi

Aras Bulut İynemli sır vermedi





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