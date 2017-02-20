"İçerde" dünyaya açıldı!

Dizi - 20 Şubat 2017 09:41

Aras Bulut İynemli sır vermedi

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı "İçerde" dizisinin yayın hakları çeşitli ülkelere satıldı. Dizi Şili, Gürcistan, Yunanistan, Hindistan, Romanya, İran, Irak ve Arnavutluk başta olmak üzere bir çok ülkede yayınlanacak.