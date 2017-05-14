İçerde ekibi Mika-Der için sahada

Dizi - 14 Mayıs 2017 17:30

Pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitleyen ‘İçerde’ dizisinin oyuncuları, unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Tekirdağ’da yapılacak Mika-Der İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımına gönüllerini koyarak çocukların nice mutlu anı biriktirmeleri için kolları sıvayan ‘İçerde’ ekibi, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kız Futbol Takımı ile destek maçına çıktı. 13 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş Belediyesi Çilekli Spor Tesisleri’nde gerçekleşen maçta tam kadro yer alan ‘İçerde’ dizisinin oyuncuları, örnek olacak bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı.‘İÇERDE’’NİN GOLÜ ÇAĞATAY ULUSOY’DAN GELDİ!Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Minik Kalplerle El Ele Derneği (Mika-Der), Tekirdağ Valiliği, Show TV ve Ay Yapım işbirliğiyle gerçekleşen sosyal sorumluluk projesine destek sağlayan dostluk maçında Ağrı Kız Futbol Takımı, 2-1’lik skorla günün galibi oldu. ‘İçerde’nin tek golü, maçın başlarında Çağatay Ulusoy’dan geldi. Tüm ekibin sevinçlerini, Ulusoy’la paylaştığı anlar etkinliğin unutulmaz anlarındandı.TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA UĞURLU!Dizide Komiser Selim karakterini canlandıran Uğur Yıldıran’ın enerjik sunumuyla başlayan maçta, Çağatay Ulusoy’la birlikte Aras Bulut İynemli ve tüm ‘İçerde’ oyuncuları yeşil sahadaki hünerlerini gösterdi. Mustafa Uğurlu’nun (Yusuf Müdür) teknik direktör olduğu karşılaşmada, ‘İçerde’ kalesi dizinin Minik’i Seyithan Özdemir’e emanetken, Barış Kıralioğlu (Komiser Musa) ise hakem olarak yeri geldiğinde sarı kart göstermekten çekinmedi. ‘İçerde’nin güçlü kadınları Damla Colbay, Nihal Koldaş, Gözde Kansu, Şenay Gürler, Duygu Sarışın ve Esra Kılıç’ın da mücadele ettiği maçta, Sarp, Umut (Mert) ve Eylem’in küçüklüklerini canlandıran çocuk oyuncular da karşılaşmaya renk kattı.Maçın ilerleyen dakikalarında ‘İçerde’ ekibinin yerini alan BJK Genç Kız Futbol Takımı ile Ağrı Kız Futbol Takımı arasında geçen karşılaşma, berabere sonuçlandı.Elde edilen tüm gelirin, çocukların geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak Tekirdağ Mika-Der İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlandığı maçtan en renkli anlar, 20 Mayıs Cumartesi günü Show TV’de ekranlara gelecek.