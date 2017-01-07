"İçerde" oyuncuları kurtuldu!
Kar nedeni ile Belgrad Ormanları'nda mahsur kalan "İçerde" ekibi kurtuldu!
Dizi - 07 Ocak 2017 12:35
İstanbul'da başlayan yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi. Kardan nasibini İçerde ekibi de aldı. Dizi ekibi Belgrad Ormanı'nda mahsur kaldı. Belediye ekipleri hemen harekete geçti ve İçerde ekibini kurtardı.
'İçerde' ekibi karda mahsur kaldı!
Dizinin yapım şirketi Ay Yapım konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ağır hava muhalefeti nedeniyle ekibimizin yaşadığı ulaşım problemi Belediye, Jandarma ve Valiliğin yardımlarıyla çözüme ulaşmıştır.
İlgilenen herkese teşekkür ederiz.
İçerde/ Ay Yapım"
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