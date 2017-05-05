"İçerde"de büyük tehlike!

Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin 33. bölüm tanıtımı yayınlandı. Füsun’un lokantasının taşlanması, büyük bir tehlikenin ilk sinyallerini verirken, Fulya’nın Yeşim’e “Sarp polismiş!” dediği tanıtım büyük merak uyandırdı.

Dizi - 05 Mayıs 2017 11:59

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 32. bölümünde; Sarp ve Mert, Celal için omuz omuza savaşmaya başladı. Sarp, öfke duyduğu Mert ile birlikte hareket etmek zorunda kaldı ve Melek’in ardında bıraktığı kasetin peşine düştü. Ancak Celal, Sarp’tan önce davrandı ve sadece bu kaseti almakla kalmayıp onu Sarp’ın gözleri önünde yaktı.



Yusuf Müdür’ün her hareketlerinde karşılarına çıkması ve Sarp’ın şüpheli tavırları Mert’i harekete geçirdi. Bölümün finalinde Sarp’ı takip eden Mert, büyük sırrı keşfetti. Heyecanın doruk noktasına çıktığı bu dakikalarda Sarp ve Yusuf Müdür’ü konuşurken gören Mert, Sarp’ın onlara ihanet ettiğini öğrendi. Heyecanın giderek yükseleceği dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde, Mert, Sarp’la ilgili gerçeği Celal Baba’ya söyleyecek mi, açığa çıkan Sarp bu durum karşısında ne yapacak gibi sorular cevap bulacak.



Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.



“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.

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