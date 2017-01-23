"İçerde"de Coşkun paylaşılamıyor!

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği İçerde’nin başrollerinde; Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral, Damla Colbay, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor.

Dizi - 23 Ocak 2017 13:00
"İçerde"de Coşkun paylaşılamıyor!
“İçerde”nin 18. bölümünde; Kebapçı Celal'in, Coşkun ve Yaşar'ı yakaladığı sırada olay yerine Yusuf Müdür ve ekibi gelir. Yusuf, Coşkun ve Yaşar’ı Celal’den korumak için oradan alır ve ifadelerini almak üzere Organize Şube'ye götürür. Şimdi herkes Coşkun’un peşindedir. Mert ailesini öğrenmek için, Sarp, Umut’u sormak için, Celal ise Coşkun’u öldürmek için. Herkes harekete geçmek için Coşkun’un Organize'den çıkmasını bekliyordur. Tehlikenin farkında olan Coşkun kendisini korumak için Yaşar’la birlikte hareket edecektir. Coşkun gittikçe köşeye sıkışır, artık yolun sonuna geldiğini düşünüyordur.

“İçerde”, iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV’de!

İşte "İçerde"nin 18. Bölüm Tanıtımları!





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