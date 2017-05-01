İçerde'de kardeşler aynı tarafta!

Dizi - 01 Mayıs 2017 12:00

Heyecanın ve tansiyonun bir an bile düşmediği ‘İçerde’nin yeni bölümünde bambaşka bir dönem başlayacak. Mert’in, Celal’in adamı olduğunun ortaya çıkması tüm dengeleri değiştirecek. Sarp ve Mert, artık omuz omuza mücadele edecek. Mert’i, adamlarına oğlu olarak tanıştıran Celal, önemli bir yol ayrımına gelecek. İki kardeşin yan yana olmasıyla kendini bir anda ateş hattının tam ortasında bulan Celal’in hayati bir karar vermesi gerekecek: “Sarp mı, yoksa beni baba bilen Mert mi?” Polis olduğu gerçeğini gizlemesi her zamankinden güç olan Sarp ise beklenmedik bir anda Mert’e açık verecek. Artık mafya adamı olan Mert, polislik içgüdüleriyle hareket ederek Sarp’la ilgili büyük sırrın peşine düşecek.Sarp, Melek’in ardında bıraktığı kaseti bulabilecek mi?Melek’le birlikte kardeşini de ikinci kez kaybetmenin acısını paylaşan Sarp, büyük bir sürprizle karşılaşacak. Melek’in ardında kaset bıraktığını öğrenen Sarp, kardeşiyle ilgili bu ipucuna ulaşmak için çabalayacak. Umudunu tamamen kaybetmişken bu kasetle yeniden hayata dönen Sarp’la birlikte başkaları da adım adım Melek’in ardında bıraktığı kaseti bulmak için harekete geçecek.‘İçerde’nin heyecan dolu yeni bölümünde Sarp’la ilgili gerçeği Mert öğrenecek mi, Celal ile Kudret arasındaki hesaplaşmada neler yaşanacak, Melek’in ardında bıraktığı kaseti ilk kim bulacak gibi sorular cevap bulacak.