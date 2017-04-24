"İçerde"de Mert için yolun sonu mu geliyor?

Dizi - 24 Nisan 2017 14:30

Yayınlandığı her hafta ekran başındakileri soluksuz bırakan ‘İçerde’nin yeni bölümünde Melek’in ölümü, herkesin hayatında derin bir yara açacak. Sarp, içinde alev gibi yükselen acının yanında sevdiği kadının kendisine siper olmasının vicdan azabı altında ezilirken, Mert ise Melek’le birlikte çocukluğuna ait en güzel anılara da veda edecek. Sarp ve Mert’in gözyaşları, ekran başındakileri derinden etkileyecek. Melek’in ölümü Sarp ve Füsun’a Umut’u ikinci kez kaybetmenin acısını yaşatacak. Kızının ölümüyle öfke ve kedere boğulan Celal için Kudret’i öldürmek hayatındaki tek amaca dönüşecek. Celal ve Kudret’in karşılaşması büyük bir heyecanla beklenecek. Melek’in ölümüyle birlikte Sarp ve Mert’in kardeş olduğu sırrını bilen Coşkun’un ne yapacağı ise akıllarda büyük bir soru işareti yaratacak.Mert’in, Celal’in adamı olduğu gerçeğinin ortaya çıkması tüm dengeleri alt üst edecek. Yusuf Müdür’ün tüm birimin gözü önünde Mert’i ifşa ederek onu hayatının en yüz kızartıcı durumuyla karşı karşıya bıraktığı an nefesler tutulacak. Yolun sonuna doğru gelen Mert’in, Celal’in adamı olduğu gerçeğinin nasıl ortaya çıktığı merakla beklenecek. Hayatında kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Mert’in, Sarp’ın yakınındayken Celal’e Melek’in ölüm haberini iletmesi akıllara önemli bir soruyu getirecek: “Sarp, konuşulanları duyup gerçeği Yusuf Müdür’le paylaştı mı?”Minik Kalplerle El Ele Derneği MİKA-DER ile işbirliği içinde Tekirdağ’da MİKA-DER ve İçerde Rehabilitasyon Spor Merkezi için kolları sıvayan ‘İçerde’, bu hafta sayısız tuğla ekledi. Dizinin oyuncularından Bensu Soral, Damla Colbay, Nihal Koldaş ve Gözde Kansu, sosyal medya hesaplarından dizide Handan karakterine hayat veren Tuba Ünsal da dâhil olmak üzere oyuncu arkadaşlarını, bu işe kalplerini koymaya davet etti. Siz de ‘Minik Kalpler İçerde’ye destek olabilirsiniz. 5145’e SMS atabilir veya www.minikkalplericerde.com sitesini ziyaret ederek onlar gibi desteğe ihtiyacı olan çocuklar için bir umut ışığı yakabilirsiniz.‘İçerde’nin nefes kesici yeni bölümünde Sarp ve Mert, Kudret’i bulacak mı, Mert’le ilgili gerçeklerin açığa çıkması Mert’i nasıl etkileyecek, Celal ile Kudret yüzleşecek mi gibi sorular cevap bulacak.