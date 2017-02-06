İçerde'de Mert, Sarp'tan intikam almaya kararlı!

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği İçerde’nin başrollerinde; Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral, Damla Colbay, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor.

Dizi - 06 Şubat 2017 13:15
İçerde'de Mert, Sarp'tan intikam almaya kararlı!
“İçerde”nin 20. bölümünde; Mert, Sarp’ın Coşkun’u öldürdüğüne inanıyordur ve Sarp'a karşı çok öfkelidir. Coşkun olmadan ailesine ulaşamayacağını biliyordur. Tüm umutları yıkılan Mert, Sarp’tan intikam almaya karar verir. O gece Mert, hurdalıkta vurulan Gökhan’ın yanında Sarp’ı görünce öfkesi gerçekleri görmesine engel olur ve Sarp’ı Gökhan’ı vurmaktan tutuklamaya kalkar. Sarp suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da öfkesinden gözü dönen Mert, Sarp’ı dinlemez. Sarp kaçmaktan başka çaresi olmadığını anlar ve Mert’in elinden kaçar. Eğer suçsuz olduğunu ispatlayamazsa hapse girmek zorunda kalacaktır. Polis teşkilatı, Sarp’ın peşindeyken bunu başarması hiç de kolay olmayacaktır.

“İçerde”, iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan yeni bu akşam saat 20.00'de Show TV’de!

İşte "İçerde"nin 20. Bölüm Tanıtımları!





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