"İçerde"de Mert'in büyük çıkmazı!

Ay Yapım imzalı, ekranların fenomen dizisi İçerde, bu hafta da çok konuşulacak yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Dizi - 09 Ocak 2017 13:40
"İçerde"de Mert'in büyük çıkmazı!
Coşkun’un Mert’ten ailesinin kim olduğunu söylemesi karşılığında Celal’i ele vermesini istemesi, Mert’i büyük bir çıkmaza sokacak. Bir yanda hayatı boyunca aradığı ailesini bulma ihtimali, bir yanda ise ailesi bildiği Celal’e ihanet etme durumu Mert’i hayatının en büyük sorgulamasına itecek.

Sarp, Melek’le olan ilişkisinde kararlı adımlarla devam ederken; güvenlik kamerası görüntülerinin Mert’te olduğunu öğrenecek. Görüntüleri ele geçirmek için Mert’in evine girmeye karar veren Sarp, amacına ulaşabilecek mi?

Yayınlanan fragmanlarıyla heyecanı yükselten İçerde’nin yeni bölümünde “Mert’in seçimi ne olacak?”, “Sarp görüntüleri ele geçirmeyi başarabilecek mi?”, “ Celal, Mert’in kendisini ele vermesine izin verecek mi?” gibi sorular yanıt bulacak.

DEFNE HALMAN DA İÇERDE!

Reyting rekortmeni İçerde'nin yeni bölümünde diziye sevilen oyuncu Defne Halman konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Güçlü oyuncu kadrosu, ezber bozan hikayesiyle her hafta izleyenleri ters köşeye yatıran dizide Halman, sürpriz bir rolle ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Toprak Karaoğlu'nun üstlendiği İçerde'nin yeni bölümü 9 Ocak Pazartesi günü Show TV'de ekrana gelecek.

Fragman:

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