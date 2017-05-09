"İçerde"de nefes kesen sahneler!

Dizi - 09 Mayıs 2017 12:09

Reyting rekortmeni dizi ‘İçerde’nin dün akşam yayınlanan bölümün finalindeki Sarp ve Mert arasındaki düello sahnesi nefesleri kesti. Evlerinin yemyeşil bahçesinde ahşaptan oyuncak kılıçlarıyla oynayan iki mutlu çocukken, birbirlerinden ayrı düşen Sarp ve Mert, Sarp’ın polis olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıyla yeniden karşı karşıya geldi. Mermilerin ve yumrukların, fırtına öncesi sessizliği bir bıçak gibi kestiği bölümün final sahnesi, sosyal medya mecraları Twitter ve Instagram’da da #hesapgünü etiketi altındaki yorumlar arasında gündeme yerleşti.Dizide Selim karakterini canlandıran, aynı zamanda ‘İçerde’nin aksiyon yönetmeni olan Uğur Yıldıran, bu sahnenin perde arkasını şu sözlerle anlatıyor: “Amacımız Türk aksiyonu yaratmaktı. Duygusal bir toplumuz ve aksiyonumuz da böyle. Bütün dövüş tekniklerinden yararlandım ama sahne için duygu ön plandaydı.” Sarp ve Mert’in çocuklukları ile bugün arasında geçişlerin olduğu ve çatıda masumiyetin simgesi beyaz çarşafların arasında geçen dövüş sahnesinin çekimleri tam iki günde gerçekleşti. Özel fünyeleme sisteminin kurulduğu bu sahne, özel kameralarla çekildi. Wing Chun’dan tekvandoya, kick bokstan Jiu Jitsu ve Muay Thai’ye kadar pek çok dövüş sanatının harmanlandığı sahne, Sarp ve Mert'in çocukluklarındaki oyun anıyla birleştirilerek bir dövüş koreografisi oluşturuldu. Görsel ve ses efektleriyle desteklenen sahne için Uğur Yıldıran, aksiyon sahnelerinde çok başarılı olduklarını dile getirdiği Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli ile çekimlerden önce provalar yaptı. Sarp ve Mert’in çatıdan düşmesiyle sonlanan sahne, ekran başındakileri de merakta bıraktı.Besteleriyle sahneleri müzikal olarak zenginleştiren Toygar Işıklı, final sahnesinin müziğini bestelerken öncelikli olarak flashbacklerle vurgulanan kardeşlik duygusuna yoğunlaştı. Işıklı, bestenin hazırlık sürecini şu sözlerle yorumluyor: "Duygusal olarak siz düşman değilsiniz, kardeşsiniz etkisini hissettirmek önemliydi. Müzikal olarak da minimal bir yapıda, bir döngü içerisinde yavaş yavaş yükselen ve o döngünün içerisinde kardeşlerin temasını da müziğin içerisine adapte eden bir final eseri oldu." Çan sesi çıkaran bir tür perküsyon enstrümanı olan 'glockenspiel'i de kullanarak Sarp ve Mert'in çocukluklarının ortak simgesi müzik kutusuna atıfta bulunan ünlü müzisyen, bu beste için sinema mantığıyla, kare kare çalıştığını dile getiriyor.Pazartesi akşamlarının zirvedeki ismi ‘İçerde’nin dün akşam ekrana gelen bölümü; AB’de 10,27 izlenme oranı (rating), 24,37 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 9,17 izlenme oranı (rating), 20,75 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. #hesapgünü etiketi ise 34. 981 tweet atılırken, Twitter'ın Türkiye gündeminde 13 saat 50 dakika, dünyada ise 6 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.‘İçerde’nin yeni bölümü 15 Mayıs Pazartesi saat 20:00’de Show TV’de ekrana gelecek.