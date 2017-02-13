"İçerde"de Sarp ve Mert'in hayatı tehlikede!

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği İçerde’nin başrollerinde; Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral, Damla Colbay, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor.

Dizi - 13 Şubat 2017 12:30
"İçerde"de Sarp ve Mert'in hayatı tehlikede!
“İçerde”nin 21. bölümünde; Sarp, gizli soruşturmacı Gökhan'ı vurmaktan tutuklanır. İçine düştüğü durumdan kurtulabilmesi için Yusuf Müdür'ün yardımına ihtiyacı vardır. Yaşar fırsattan istifade yurt dışına kaçma planları yapar. Eylem ve Mert evdeyken Mert’e esrarengiz bir zarf gelir. Mert tuhaf davranır. Eylem, Mert’in bir işler çevirdiğinden şüphelenir. Mert zarfı gönderen her kimse ailesini tanıyan biri olduğunu anlar. Coşkun’un öldüğünü düşünen Mert bu sırrı başkasının bildiğinden şüphelenir ve peşine düşer. Mert’in Sarp'a olan düşmanlığı devam etmektedir. İki kardeş farkında olmadan ölümcül bir tuzağın içine aynı anda düşerler.


“İçerde”, iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV’de!

İşte "İçerde"nin 21. Bölüm Tanıtımları!





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