"İçerde"de Sarp ve Mert'in hayatı tehlikede!

Dizi - 13 Şubat 2017 12:30

“İçerde”nin 21. bölümünde; Sarp, gizli soruşturmacı Gökhan'ı vurmaktan tutuklanır. İçine düştüğü durumdan kurtulabilmesi için Yusuf Müdür'ün yardımına ihtiyacı vardır. Yaşar fırsattan istifade yurt dışına kaçma planları yapar. Eylem ve Mert evdeyken Mert’e esrarengiz bir zarf gelir. Mert tuhaf davranır. Eylem, Mert’in bir işler çevirdiğinden şüphelenir. Mert zarfı gönderen her kimse ailesini tanıyan biri olduğunu anlar. Coşkun’un öldüğünü düşünen Mert bu sırrı başkasının bildiğinden şüphelenir ve peşine düşer. Mert’in Sarp'a olan düşmanlığı devam etmektedir. İki kardeş farkında olmadan ölümcül bir tuzağın içine aynı anda düşerler.“İçerde”, iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV’de!