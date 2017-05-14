İçerde'de savaş kızışıyor!

Dizi - 14 Mayıs 2017 22:40

Ay Yapım imzalı ‘İçerde’nin yeni bölümünde Sarp’ın polis olduğunu öğrenen Celal, onu ve tüm sevdiklerini yok etmek için harekete geçecek. Sarp’ın annesi Füsun’u kaçırtan Celal hedefine, Sarp’a ulaşmaya bir adım daha yaklaşacak.Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘İçerde’de Sarp ve Mert arasında geçen unutulmaz düello sonunda iki ezeli düşman, kurtularak bir süreliğine de olsa birbirlerinden kaçmayı başaracak. Ancak bu esnada devreye giren ve oyunu kendi kurallarına göre oynayan Celal, Sarp’ın annesi Füsun’u kaçırtacak. Füsun’un kaçırılması, Sarp’ı öfkeden deliye çevirirken, Mert’i ise büyük bir ikilemde bırakacak. “Füsun’u kaçıran adam” olarak görülen Mert, büyük bir vicdan muhasebesiyle karşı karşıya kalacak. Vicdanı ağır basan Mert, Füsun’u kurtarmak için Sarp’la birlikte harekete geçecek.Bölümde annesini kurtarmak için Mert’le birlikte hareket eden Sarp’ı yolun sonunda büyük bir tehlike bekleyecek. Polis olduğu ortaya çıktıktan sonra ilk defa Celal ile karşı karşıya gelen ve ondan hiçbir sözünü sakınmayan Sarp, kendini savaşın tam kalbinde bulacak. Her şeyden habersiz öz kardeşine, Sarp’a silahını doğrultan Mert, yürekleri ağza getirirken, namlunun ucundaki Sarp’a ne olacağı büyük merakla beklenecek. Birbirlerini yok etmeye kararlı iki tarafın arasındaki hesaplaşma sırasında cephelerden birinin kaybı ekran başındakileri şoke edecek.‘İçerde’nin yeni bölümünde Sarp, Füsun’u kurtarabilecek mi, Celal’in elinden kaçmayı başaran Kudret’in nasıl bir hamlede bulunacak, Sarp ile Celal arasındaki hesaplaşmada hangi taraf kayıp verecek gibi sorular cevap bulacak.‘İçerde’nin soluksuz izlenecek yeni bölümü 15 Mayıs Pazartesi saat 20:00’de Show TV’de ekranlara gelecek.