"İçerde"den nefes kesen tanıtım!

Dizi - 04 Şubat 2017 15:26

"İçerde"nin Pazartesi günü ekrana gelecek 20. bölümünde; Mert, Sarp’ın Coşkun’u öldürdüğüne inanıyordur ve Sarp'a karşı çok öfkelidir. Coşkun olmadan ailesine ulaşamayacağını biliyordur. Tüm umutları yıkılan Mert, Sarp’tan intikam almaya karar verir. O gece Mert, hurdalıkta vurulan Gökhan’ın yanında Sarp’ı görünce öfkesi gerçekleri görmesine engel olur ve Sarp’ı Gökhan’ı vurmaktan tutuklamaya kalkar. Sarp suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da öfkesinden gözü dönen Mert, Sarp’ı dinlemez. Sarp kaçmaktan başka çaresi olmadığını anlar ve Mert’in elinden kaçar. Eğer suçsuz olduğunu ispatlayamazsa hapse girmek zorunda kalacaktır. Polis teşkilatı, Sarp’ın peşindeyken bunu başarması hiç de kolay olmayacaktır.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.İşte "İçerde"nin 20. Bölüm 2. Tanıtımı!