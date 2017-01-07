"İçerde"nin 16. Bölüm 2.fragmanı yayınlandı!

Dizi - 07 Ocak 2017 17:55

"İçerde"nin Pazartesi günü ekrana gelecek 16. bölümünde; Yusuf Müdür hâlâ yoğun bakımdadır. Hastane ziyaretine geçmişinden bir kadın gelir. Melek, Celal’e karşı tepkilidir. Telefonlarına çıkmıyordur. Celal yaptığına pişman, kızına ulaşmaya çalışıyordur. Yeşim, Celal’in Melek konusunda bu kadar üzgün olmasına anlam veremez. Hatta Melek’in öz kızı olmasından şüphelenmeye başlar. Mert güvenlik kamerası görüntülerini kopyalamıştır. Sarp o görüntülerin Mert’te olduğunu anlar ve ele geçirmeye çalışır. Alyanak, Sarı Hüsnü’nün mahallesine çökmüştür. Oradakilerin kendisine biat etmesini sağlamaya çalışıyordur. Kendisini Celal’in bitiremediği adam ilan eder.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.İşte "İçerde"nin 16. Bölüm 2. Tanıtımı!