"İçerde"nin 17. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

Dizi - 15 Ocak 2017 06:00

"İçerde"nin Pazartesi günü ekrana gelecek 17. bölümünde; Coşkun, Yaşar adında bir adama gider. Bu adam hakkında bildikleriyle Celal’e karşı işbirliği yapabileceğini düşünmektedir. Yeşim, Celal’e DNA testi yaptırdığını, Melek’le arasındaki gerçeği bildiğini söyler. Yeşim bu sırrı yıllardır sakladığı için Celal’e çok öfkelidir. Melek’in Celal ile arasını bozmak ister ve Sarp’la Melek’in ilişkisini söyler. Celal duyduklarına inanamaz çılgına döner, Sarp’ın derhal Davut’un deposuna getirilmesini emreder. Melek bavullarını toplamış seyahate çıkmak üzeredir. Celal’le yaşananlardan sonra uzaklaşmaya ihtiyacı vardır. Sarp'ı arar iki bileti olduğunu söyler kendisiyle birlikte gelmesini ister. Ancak Melek’in tahmin etmediği gelişmeler olur ve yolda kaçırılır. Eylem, Mert’i sıkıştırır. Sarp’ın gizli kamera görüntülerinin kendisinde ne işi olduğunu sorar. Başına geleceklerden habersiz olan Sarp Davut’un deposuna getirilir.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.İşte "İçerde"nin 17. Bölüm 2. Tanıtımı!