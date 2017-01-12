"İçerde"nin 17. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin 17. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Dizi - 12 Ocak 2017 13:40
"İçerde"nin 17. bölüm fragmanı yayınlandı!
Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 16. bölümünde; telefonda Coşkun Mert'e gerçek ismini söyleyecekken, Celal'in bunu engellemek için "seni bulacağım Coşkun" diye bağırdığı ve Mert'in eve geldiğinde Sarp'ın karşısına çıktığı sahneler bölümün unutulmaz anlarından oldu.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.

İşte "İçerde"nin 17. Bölüm Tanıtımı!
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