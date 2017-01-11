Dizi - 11 Ocak 2017 13:08

"İçerde"nin ekrana gelen 16. bölümünde; Melek, Davut'a Celal Baba'nın evine dönmeyeceğini, kendi evine gideceğini söyledi. Davut Celal'e gidince, Celal Sarp'ı evine çağırıp Melek'in neden annesi ile görüştüğünü sorguladı. Bu arada Celal adamını Melek'in peşine takıp Sarp ile ilişkisi olup olmadığını öğrenmesini istedi. Yusuf Müdür yoğun bakımdayken onu ziyarete eski eşi geldi. Emniyet Müdürü, Mert'in yanına gittiğinde Mert görüntülerin silindiğini söyledi. Ancak teknikten gelen kişi silinen görüntülerin geri getirilebileceğini müdüre iletti. Mert, Celal'e görüntülerin kopyasını aldığını ve bir şey çıkarsa haber vereceğini söyledi. Görüntülerde Sarp'ı gördüğü anda Eylem geldi. Eylem'de Mert'in bilgisayarında Sarp'ı görünce fotoğrafını çekti ve Sarp'ı buluşmak için aradı. Eylem'i fotoğraf çekerken gören Mert, Sarp'ı takibe aldı ve onun evine girip görüntüleri aldığını görüp takip etti. Yeşim, Melek'i eve dönmesi için ikna etmeye geliyormuş gibi davranıp çay içtiği bardağı çaldı ve DNA testi yaptırdı. Sarp, Mert'in onu takip ettiğini anlayınca onu atlattı. Mert görüntüleri Melek'e izletirken eve Celal geldi ve Mert, Celal'in Melek'e vurduğunu öğrenince onunla görüşmek istediğini söyledi. Konuşurlarken Coşkun aradı. Coşkun tam Mert'e gerçek ismini söyleyecekken, Celal bunu engellemek için "seni bulacağım Coşkun" diye bağırdı. Heyecanın ve aksiyonun eksik olmadığı bölümde Mert'in evine gelip bilgisayarını açık olduğunu gördüğü ve o anda Sarp'ın Mert'in karşısına çıktığı sahne izleyenleri ekran başına kilitledi.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.İşte "İçerde"nin 17. Bölümünden ilk sahne!