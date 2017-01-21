"İçerde"nin 18. bölüm 2. fragmanı

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 18. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Dizi - 22 Ocak 2017 05:00
"İçerde"nin 18. bölüm 2. fragmanı
"İçerde"nin Pazartesi günü ekrana gelecek 18. bölümünde; Kebapçı Celal'in, Coşkun ve Yaşar'ı yakaladığı sırada olay yerine Yusuf Müdür ve ekibi gelir. Yusuf, Coşkun ve Yaşar’ı Celal’den korumak için oradan alır ve ifadelerini almak üzere Organize Şube'ye götürür. Şimdi herkes Coşkun’un peşindedir. Mert ailesini öğrenmek için, Sarp, Umut’u sormak için, Celal ise Coşkun’u öldürmek için. Herkes harekete geçmek için Coşkun’un Organize'den çıkmasını bekliyordur. Tehlikenin farkında olan Coşkun kendisini korumak için Yaşar’la birlikte hareket edecektir. Coşkun gittikçe köşeye sıkışır, artık yolun sonuna geldiğini düşünüyordur.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.

İşte "İçerde"nin 18. Bölüm 2. Tanıtımı!
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