"İçerde"nin 18. bölüm tanıtımı

Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin 18. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Dizi - 19 Ocak 2017 11:55
"İçerde"nin 18. bölüm tanıtımı
Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 17. bölümünde; Celal'in Coşkun ve Yaşar ile buluşmaya tek gidip sağ çıkabilmesi ve Melek'in kurtulması için Sarp'ın bir planı vardı. Celal'in üzerine iki verici yerleştirildi. Celal, Coşkun ile buluştuğunda üzeri aranırken ilk verici bulundu. O arada diğer vericiyi Coşkun'un cebine attı ve bu şekilde Celal'in adamları asıl buluşma yerini öğrendi. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Celal'in adamlarının baskın yapıp Melek'in kurtulduğu ve Celal'in Coşkun'un başına silah dayadığında Melek'in "baba yapma" diye bağırdığı sahneler izleyenleri ekran başına kilitledi.



Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

İşte "İçerde"nin 18. bölüm tanıtımı;



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İşte 'Kiralık Aşk'ın final konusu!
  • “Anne” 3 grupta da zirvede
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Aşk Laftan Anlamaz'a yeni oyuncu
  • İçerde'den minik kalplere destek!
  • heyecanlandıran yakınlaşma!
  • İşte yeni bölüm tarihi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İçerde'de Melek'i kim kurtaracak?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Çağatay ve Aras'tan minik kalplere destek!
  • Demet Akalın, İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?
  • Gülşen anne sütü için bunu yaptı!
  • İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi!
  • Adnan'ın Didem'in omzunda yumurta kırdı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!
  • 'Kiralık Aşk'ta gözyaşlarıyla veda
Çağatay ve Aras'tan minik kalplere destek!

EN POPÜLER HABERLER

  • "İçerde"nin 18. bölüm tanıtımı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sürpriz aşk 1 ay önce başlamış!
  • Murat Boz'un sabah sporu!
  • Azra Akın'ın keyfi yerinde
  • Aras Bulut İynemli'yi böyle görmediniz..
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • 'Kiralık Aşk'ta gözyaşlarıyla veda
"İçerde"nin 18. bölüm tanıtımı