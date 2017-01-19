Dizi - 19 Ocak 2017 11:55

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 17. bölümünde; Celal'in Coşkun ve Yaşar ile buluşmaya tek gidip sağ çıkabilmesi ve Melek'in kurtulması için Sarp'ın bir planı vardı. Celal'in üzerine iki verici yerleştirildi. Celal, Coşkun ile buluştuğunda üzeri aranırken ilk verici bulundu. O arada diğer vericiyi Coşkun'un cebine attı ve bu şekilde Celal'in adamları asıl buluşma yerini öğrendi. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Celal'in adamlarının baskın yapıp Melek'in kurtulduğu ve Celal'in Coşkun'un başına silah dayadığında Melek'in "baba yapma" diye bağırdığı sahneler izleyenleri ekran başına kilitledi.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.İşte "İçerde"nin 18. bölüm tanıtımı;