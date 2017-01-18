"İçerde"nin 18. bölümünden ilk sahne!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 18. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Melek'in Mert'e demek biliyordun, bu yalanla yaşamama nasıl izin verdin dediği anlarda Mert'in "kolay mı böyle bir şeyi söylemek, ne diyecektim çıkıp karşına Celal Baba anneni öldürdü mü diyecektim? Ben söyleyemezdim." dediği anlarda Melek'in şaşkına döndüğü sahne izleyenlerde merak uyandırdı.

Dizi - 18 Ocak 2017 15:28
"İçerde"nin 18. bölümünden ilk sahne!
İşte "İçerde"nin 18. Bölümünden ilk sahne!



"İçerde"nin bu akşam ekrana gelen 17. bölümünde; Mert, Sarp'a Köstenceli'nin karısı ile ne işi olduğunu sorduğunda, Sarp bir ses kaydı dinletti. Leyla'nın Umut'tan haberi olduğunu ve onunla ortak olursa her şeyi anlatacağını söylediğini söyledi. Coşkun, Yaşar adında bir adama gidip babasını Celal'in öldürdüğünü söyleyip ortak düşmanları olduğu için intikam almayı teklif etti. Yeşim, Celal'e, Melek'in gerçek kızı olduğunu bildiğini söyledi. Üzerine Melek ve Sarp'ın ilişkisi olduğunu ve kaçırılma olayının yalan olduğunu da anlattı.

Melek seyahate çıkmak için yola koyulduğunda Coşkun ve Yaşar'ın adamları tarafından kaçırıldı. Bu arada Sarp ile Melek'in ilişkisini öğrenen Celal delirmiş bir şekilde Sarp'ın depoya getirilmesini söyledi. Sarp depoya getirildiğinde Celal elindeki silaha tek kurşun koydu ve o anda Sarp Celal'in elinden silahı alıp şakağına dayadı üst üste sıkmaya başladı. Adrenalinin yükseldiği sahnelerde içeriye giren Celal'in adamlarında biri Melek'in kaçırıldığını söyledi. Bu arada Yusuf Müdür Leyla ile ilgili olan görüntülerin silindiğini öğrendi ve Mert'i ekip liderliğinden aldı. Coşkun ve Yaşar, Celal'i öldürmek için farklı bir depoya Melek'in telefonunu yönlendirdi.

Coşkun Celal'in bu tuzağa düşmediğini anlayınca onunla buluşmak için bir zaman ayarlayacağını ve tek gelmesini söyledi. Bu buluşmada Celal'in tek gidip sağ çıkabilmesi ve Melek'in kurtulması için Sarp'ın bir planı vardı. Celal'in üzerine iki verici yerleştirildi. Celal, Coşkun ile buluştuğunda üzeri aranırken ilk verici bulundu. O arada diğer vericiyi Coşkun'un cebine attı ve bu şekilde Celal'in adamları asıl buluşma yerini öğrendi. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Celal'in adamlarının baskın yapıp Melek'in kurtulduğu ve Celal'in Coşkun'un başına silah dayadığında Melek'in "baba yapma" diye bağırdığı sahneler izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.
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