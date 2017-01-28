"İçerde"nin 19.bölümünde;
Melek, Celal’in yıllardır kendisinden sakladığı gerçeği öğrenmiştir. Artık Celal’i hayatında istemiyordur. Annesinden geriye kalan akrabalarını bulmaya karar verir.
Mert, Coşkun’u Sarp’ın öldürdüğünü zannediyordur. Ailesini bulma şansının yok olup gittiğini düşünüyordur. Şimdi Mert olanların cezasını kesmeye kararlıdır. Sarp’a çok öfkelidir.
Füsun dükkanına yapılan silahlı saldırıdan sonra Sarp’ın seçtiği hayatın nelere yol açtığının farkına varır. Sarp’ı vazgeçirmek ister.
Yaşar, Celal ve Sarp’ı öldürmek istiyordur. Artık ne Füsun’un ne de Eylem’in can güvenliği vardır. Sarp için olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır.
'İçerde'nin 19. bölüm özeti!
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.Dizi - 28 Ocak 2017 22:38
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