Dizi - 24 Ocak 2017 08:00

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 19. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Serap'ın Yusuf Müdür'e "Daha fazlasını bilmeye hakkın var. Gökhan senin oğlun" dediği sahne izleyenlerde merak uyandırdı."İçerde"nin bu akşam ekrana gelen 18. bölümünde; Celal, Coşkun'u tam öldürmek üzereyken Yusuf Müdür ve ekibi geldi. Yusuf, Coşkun ve Yaşar'ı korumak için ifadelerini almak üzere Organize Şube'ye onları götürecekken Sarp da Coşkun'la olabilmek için Yusuf'a laf attı. Yusuf Müdür, Coşkun ve Sarp'ı aynı nezarete koydu. Bu arada Celal ve Melek, Mert ile buluşup Mert'e Coşkun'un onun şubesinde olduğunu, kesinlikle gözükmemesi gerektiğini söyledi. Sarp, Coşkun'u köşeye sıkıştırıp, kendisinin Umut'un kardeşi, Metin Yılmaz'ın oğlu olduğunu söyledi. Konuşmaları Mert komiser duydu ve Musa, Coşkun'u Sarp'ın yanından aldı. Ertesi gün Coşkun serbest bırakıldığında, Celal, Mert ve Sarp onun peşindeydi.Celal Davut'u öldürmesi için göndermişti ama bunu anlayan Mert Davut'a engel oldu. Coşkun Mert'i beklemeyip kaçtığında Sarp önüne çıktı. Birlikte kaçarlarken Mert komiser önlerinde belirdi ve Sarp ile Mert tartışırken Yaşar'ın adamları gelip Coşkun'u aldı. Coşkun keyfi yerine gelmiş bir şekilde Celal'i aradı, ardından da Melek'i arayıp Celal'in öz kızı olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Melek, dağılmış bir şekilde Mert ile buluştu ve bu sefer de annesini Celal'in öldürdüğünü öğrendi. Coşkun'un yerini öğrenen Celal adamları ile baskına gitti. O arada Yaşar'dan haber alamayan Coşkun Mert'i yardım için aradı. Celal ve adamları geldiğinde arkadan Yaşar'ın adamı ile kaçmaya çalışan Coşkun'u araba uzaklaşırken Davut gördü ve ateş etmeye başladı. Şoför koltuğundaki adam vurulunca araç bir ağaca çarpıp alev almaya başladı. Sarp arabadan Coşkun'u kurtardı ve arabanın içine sanki Coşkun'u vuruyormuş gibi ateş etti. Bu sahneyi Mert'te gördü ve yıkıldı. Bu arada Melek Celal'in dolabını karıştırıp bir silah bulmuş ve onu beklemeye başlamıştı. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Melek'in en başta Celal'e doğrultup sonra kendi başına dayarken silahı "Yarım kalan işi bitirelim diyorum duymadın mı? Önce annesini öldürdün, şimdi de sıra kızında!" dediği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.İşte "İçerde"nin 19. Bölümünden ilk sahne: