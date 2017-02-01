"İçerde"nin 20. bölüm tanıtımı yayınladı!

Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin 20. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Dizi - 02 Şubat 2017 03:45
"İçerde"nin 20. bölüm tanıtımı yayınladı!
"İçerde"nin 19. bölümünde; Sarp'ın, Gökhan'ın yarasına tampon yapmaya çalışırken Mert komiser geldiği adrenalinin eksik olmadığı bölümde Mert'in "Sarp Yılmaz, tutuklusun" diyerek kelepçeyi taktığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.

İşte "İçerde"nin 20. Bölüm Tanıtımı!
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