"İçerde"nin 21.bölümünden ilk sahne

Dizi - 08 Şubat 2017 05:00

"İçerde"nin bu akşam ekrana gelen 20. bölümünde; Mert tam Sarp'ı kelepçelerken, Sarp kurtuldu ve kaçtı. Yusuf Müdür olay yerine geldiğinde Mert "adamı Sarp vurdu" dedi. Yaşar yaralı bir şekilde Gökhan'ın getirdiği paraları alıp kaçtı. Celal Melek'i tekrar kazanmak için teyzesine ondan önce ulaşıp, Hülya'ya Melek'in annesinin Celal'in düşmanları ile para için anlaştığını ve eğer Celal onu öldürmeseydi, annesinin Celal'i öldüreceğini söylettirdi.Alyanak, Yaşar'ın tuttuğu bodrumdan Berke sayesinde kurtuldu. Yusuf Müdür hastanede oğlu olduğunu öğrendiği Gökhan'ın başındayken Narkotik Müdürü geldi ve Gökhan'ın polis ve gizli görevde olduğunu söyledi. Sarp, Alyanak'a Yaşar vurulduğu için nereye gider diye sordu ve Alyanak onu Bülent'e götürdü. Bülent onlar yanından ayrılınca durumu Yaşar'a haber verdi. Yaşar da Gökhan'ın vurulması üzerine Sarp'ın üzerine kalması için bir plan daha yaptı. Mert, Eylem ve Barış'ın konuşmasından Barış'ın birkaç gündür ortada olmamasından huylanıp telefonundan onu takibe aldı. Sarp, Yaşar'ın yerini öğrenmek için onu Yaşar ile konuşturdu. Mert, Coşkun'u tutukları eve geldiğinde Sarp'ı evden çıkarken gördü ve takibe aldı. Mert'i de Sarp'ın peşinde gören Barış, tam Sarp'a durumu haber verecekken Coşkun başına sandalye ile vurdu ve kaçtı. Üzerine hemen Yaşar'ı aradı ve tuzağa çekildiğini haber verdi. Sarp, Yaşar'ın olduğu yere gittiğinde Gökhan'ın parasının kan ile kaplı olduğunu gördü. Yanına alıp Yusuf Müdür'e buluşmak istediğini iletti. Adrenalinin eksik olmadığı bölümde Mert'in, Yusuf ile Sarp'ın buluştuğunu gördüğü anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.İşte "İçerde"nin 21. Bölümünden ilk sahne!