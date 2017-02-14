"İçerde"nin 22. bölümünden ilk sahne!

Dizi - 14 Şubat 2017 13:25

"İçerde"nin bu akşam ekrana gelen 21. bölümünde; Barış, Sarp'ı aradı ve Mert'in onu takip ettiğini tehlikede olduğunu söyledi. Sarp ve Yusuf bir plan yaptı. Yusuf, Gökhan'ın oğlu olduğunu, onu vuranı yakalamanın onun işi olduğunu söyleyip Sarp'ı tutuklattırdı. Yusuf, Yaşar'ın Gökhan'dan aldığı Narkotik'in parasını bir eve yerleştirdi ve ekibini arayıp ihbar var deyip paranın bulunmasını sağladı. Para üzerindeki kan ile Sarp'ın kanı uyuşmadığı için Sarp serbest bırakıldı. Barış gelip Sarp'a Coşkun'un kaçtığını söyledi. Eylem, Mert'in evindeyken kapının altından içinde " bu kan ailenden birine ait, öldür Celal'i al aileni" yazan bir zarf atıldı. Mert zarfı atanın peşinden çıkıp evden gittiğinde Mert'in özel telefonu çaldı ve Eylem numarayı kaydetti. Yaşar, Sarp'ı arayıp, ona mal getirmezse Celal'e Coşkun'u kurtardığını söyleyeceğini söyleyip tehdit etti. Bu arada Mert eve gelen zarftaki kanın DNA testini yaptırdı ve ailesinden birisi olduğunu netleştirdi. Bunu da Coşkun öldüğüne göre ancak Yaşar'ın bileceğini düşündü. Onun için Sarp Yaşar'ı bulup öldürmeden onu bulması gerektiği için Sarp'ı takip etti. Yaşar Sarp'ı oyuna getirirken Mert'i de getirmiş oldu ve ikiliyi buzhaneye kilitledi. Coşkunla ilgili her şeyi tam Mert Sarp'a anlatacakken Sarp bir çıkış yolu buldu. Önce Mert çıktı ve sonra Sarp'ı kurtardı. Çıktığında Yaşar'ın yurtdışına kaçacağını düşündüğü için Sarp Alyanak'ı aradı. Alyanak'ın söylediği yeri Yusuf Müdür'e haber verdi ve polis Yaşar'ı yakaladı. Celal et keserken ona yardım ettiği anlarda Sarp elini kesti ve Celal o kanlı mendili Mert'in kapısının altından bıraktı. Celal, Mert eğer zarftan bahsetmezse onu öldürmek için silahını çekmeye hazır bekledi. Adrenalinin eksik olmadığı bölümde Celal'in Mert'e "var mı Celal babana demen gereken bir şey?" sorusuna Mert'in "yok" dediği sahnede Celal'in kolları arkasındayken silahının horozunu çektiği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.