"İçerde"nin 22. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin 22. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Dizi - 17 Şubat 2017 12:12
Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 21. bölümünde; Celal, Mert eğer zarftan bahsetmezse onu öldürmek için silahını çekmeye hazır bekledi. Adrenalinin eksik olmadığı bölümde Celal'in Mert'e "var mı Celal babana demen gereken bir şey?" sorusuna Mert'in "yok" dediği sahnede Celal'in kolları arkasındayken silahının horozunu çektiği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.

İşte "İçerde"nin 22. Bölüm Tanıtımı!
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