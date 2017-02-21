"İçerde"nin 23. bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 23. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Mert ve Celal'in konuştukları sahnede Celal'in "bu işi başardığımızda ikimizin karşısında durmaya kimsenin cesareti olmayacak" dediği anlar izleyenlerde merak uyandırdı.

Dizi - 21 Şubat 2017 11:55
"İçerde"nin bu akşam ekrana gelen 22. bölümünde; Mert, Celal'e zarfı gösterdi ve Celal'in hiç beklemediği bir anda Celal'e silahını çekti. Ancak vuramadı. Sarp Yusuf ile buluştuğunda Davut aradı ve bir sevkiyat olduğunu söyledi. Bunun üzerine Celal Sarp'a bir çanta para verdi Alyanak ile kumarhaneye gitmelerini iletti. Alyanak ve Sarp kumarhaneye gittiklerinde Handan ile tanıştılar. Sarp kumar oynamaya başladıklarında aslında bunun bir ödeme olduğunu fark etti. Alyanak ve Sarp çıkarken Handan, Alyanak'a ayrı Sarp'a ayrı kartlar verdi.

Alyanak Handan'dan aldığı kartı Celal'e ilettiğinde Celal elinde başka bir kart ile Sarp'ı oyuna getirmeyi planladı. Bunun farkına varan Sarp Yusuf Müdür'ü uyardı. Yusuf Celal'i takibe aldı ve Handan ile buluşmasını izledi. Bu arada diğer kartta yazan adrese bir baskın olmadığı için Sarp'ta temize çıkmıştı. Celal'in adamları Yaşar'ı içerde öldüremedi, hastanede koruma altındayken öldürttü. Bu arada Sarp, Handan'ın yanına gitti ancak o arada kumarhaneye baskın yapıldı ve arka kapıdan kaçmak zorunda kaldılar. Yoldayken Handan çok önemli bir çantayı baskın yapılan ofiste unuttuğunu söyledi. Sonrasında Celal, Handan'ın yanına gelip çantayı ona getirip kendini kanıtladı. Heyecanın eksik olmadığı bölümde Handan'ın Sarp'ı Celal gittikten sonra arayıp baskın yapılan yerdeki çantayı Celal'in ona getirdiğini söylemesi ile baskına giden polislerden birinin Celal'in adamı olduğunun ortaya çıktığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

İşte "İçerde"nin 23. Bölümünden ilk sahne!
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