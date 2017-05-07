"İçerde"nin 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Dizi - 07 Mayıs 2017 14:30

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 33. bölümünde; Mert, Sarp’ın polis olduğunu öğrenmiştir. Artık hem Sarp hem de Mert, içerde değildir ve birbirlerinin ezeli düşmanıdırlar. Gerçekler karşısında öfkeden deliren Mert, bunu Celal’le paylaşmak ister. Ancak Eylem ve Füsun’un hayatını tehlikeye atmamak için bu bilgiyi şimdilik kendine saklar.Mert’in önceliği Kudret’tir, onunla hesabını kapadıktan sonra Sarp’ın cezasını kesmeye kararlıdır. Kudret’in paralarını alan Alyanak, ayrıca tüm dengeleri değiştirecek değerli bilgilere sahip bazı dosyaları da bulur. Gözü pek birine dönüşen Alyanak, Celal’i bitirmek için harekete geçer. Bu sırada Sarp ve Yusuf da Mert’e deşifre olduklarından habersiz yeni bir plan yapar. Celal ise Kudret’in işini bitirmek için yeni bir hamlede bulunur. Tüm bunlar yaşanırken Celal’in, kendisinden saklanan büyük gerçeği öğrenmesi sıcak savaşı başlatır. Kılıçlar kuşanılacak ve taş taş üstünde kalmayacaktır.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.