'İçerde'nin 34. bölüm fragmanı yayınlandı!

Dizi - 11 Mayıs 2017 13:32

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 33. bölümünde; Sarp ve Mert arasındaki düello sahnesi nefesleri kesti. Evlerinin yemyeşil bahçesinde oynayan iki mutlu çocukken, birbirlerinden ayrı düşen Sarp ve Mert, Sarp’ın polis olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıyla yeniden karşı karşıya geldi. Sarp ve Mert’in çocuklukları ile bugün arasında geçişlerin olduğu ve çatıda masumiyetin simgesi beyaz çarşafların arasında geçen dövüş sahnesinin damga vurduğu bölümde çatının kenarından aşağı düştüğü final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Heyecanın giderek yükseleceği dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde Mert, Füsun’u bulmak için harekete geçiyor. Sarp’ın polis olduğunun ortaya çıkmasıyla ateş hattının tam ortasına düşen Füsun’un nerede olduğu sorusu yeni bölümde cevap bulacak.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.