Dizi - 26 Nisan 2017 03:00

Show TV'de Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi "İçerde" final yapıyor.Başrollerini Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı sevilen dizi İçerde'nin final tarihi belli oldu. İki kardeş olan Sarp (Çağatay Ulusoy) ile Umut'un (Aras Bulut İynemli) heyecanlı hayat hikâyesinin anlatıldığı dizi sadece bir sezon olarak yayınlanacak.Sevilen dizisinin Haziran 2017'de 39. bölümüyle final yapacağı öğrenildi.