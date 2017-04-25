İçerde'nin final tarihi belli oldu

Uzun süredir merakla beklenen soru cevabını buldu. İçerde dizinin final tarihi belli oldu.

Dizi - 26 Nisan 2017 03:00
İçerde'nin final tarihi belli oldu
Show TV'de Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi "İçerde" final yapıyor.

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı sevilen dizi İçerde'nin final tarihi belli oldu. İki kardeş olan Sarp (Çağatay Ulusoy) ile Umut'un (Aras Bulut İynemli) heyecanlı hayat hikâyesinin anlatıldığı dizi sadece bir sezon olarak yayınlanacak.

Sevilen dizisinin Haziran 2017'de 39. bölümüyle final yapacağı öğrenildi.

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Bağlantılar: İçerde, Show TV

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