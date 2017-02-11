"İçerde"nin heyecan dolu yeni tanıtımı!

Dizi - 11 Şubat 2017 22:23

"İçerde"nin Pazartesi günü ekrana gelecek 21. bölümünde; Sarp, gizli soruşturmacı Gökhan'ı vurmaktan tutuklanır. İçine düştüğü durumdan kurtulabilmesi için Yusuf Müdür'ün yardımına ihtiyacı vardır. Yaşar fırsattan istifade yurt dışına kaçma planları yapar. Eylem ve Mert evdeyken Mert’e esrarengiz bir zarf gelir. Mert tuhaf davranır. Eylem, Mert’in bir işler çevirdiğinden şüphelenir. Mert zarfı gönderen her kimse ailesini tanıyan biri olduğunu anlar. Coşkun’un öldüğünü düşünen Mert bu sırrı başkasının bildiğinden şüphelenir ve peşine düşer. Mert’in Sarp'a olan düşmanlığı devam etmektedir. İki kardeş farkında olmadan ölümcül bir tuzağın içine aynı anda düşerler.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.İşte "İçerde"nin 21. Bölüm 2. Tanıtımı!