İçerde'nin Melek’ine veda yemeği

Ölerek diziye veda eden "İçerde"nin Melek'i Bensu Soral için yapım şirketi bir veda yemeği düzenleyerek oyuncuyu onore etti.

Dizi - 26 Nisan 2017 08:00
İçerde'nin Melek’ine veda yemeği
Show TV'de ekrana gelen "İçerde" dizisinde canlandırdığı Melek karakterinin son bölümde vurularak ölmesinden sonra yapım şirketi oyuncu Bensu Soral için veda yemeği düzenledi.

Çağatay Ulusoy’un katılmadığı gecede Soral, Rıca Kocaoğlu’yla objektiflere poz verdi. Sette çok şey öğrendiğini söyleyen oyuncu, “Tecrübelerimi yeni projelere yansıtacağım” dedi.

Rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu, “Bensu çok disiplinli, çok yetenekli ve çalışkan biri. İleride daha iyi işler yapacağına inanıyorum” dedi.

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Kaynak: gazetevatan.com
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