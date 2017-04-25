İçerde'nin Melek’ine veda yemeği

Dizi - 26 Nisan 2017 08:00

Show TV'de ekrana gelen "İçerde" dizisinde canlandırdığı Melek karakterinin son bölümde vurularak ölmesinden sonra yapım şirketi oyuncu Bensu Soral için veda yemeği düzenledi.Çağatay Ulusoy’un katılmadığı gecede Soral, Rıca Kocaoğlu’yla objektiflere poz verdi. Sette çok şey öğrendiğini söyleyen oyuncu, “Tecrübelerimi yeni projelere yansıtacağım” dedi.Rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu, “Bensu çok disiplinli, çok yetenekli ve çalışkan biri. İleride daha iyi işler yapacağına inanıyorum” dedi.Kaynak: gazetevatan.com