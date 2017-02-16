"İçimdeki Fırtına" 2. bölüm fotoğrafları ve özeti!

Dizi - 16 Şubat 2017 16:42

"İçimdeki Fırtına"nın 2. bölümünde;Deniz’in ölümünden kısa bir süre sonra Ezgi, hem Emre ile evlenmiş hem de Deniz’in tasarımlarını kendi tasarımları olarak göstererek Deran Holding’in tasarım departmanının başına geçmiştir. Aradan geçen beş yıl süresince Emre, Deniz’i tam olarak unutamasa da Ezgi ile evliliğini sürdürmüş ve hayatını olduğu gibi kabul etmiştir. Ezgi mutludur.Hastalığı sebebi ile beş yıldır Amerika’da tedavi gören Nusret Deran tamamen iyileşmiş olarak İstanbul’a döner. Yanında, yıllardır kayıp olan ve beş yıl önce Fırat tarafından bulunarak dedesine kavuşturulan Elif Deran ve küçük oğlu da vardır. Nusret Deran, Deran Holding ‘e gittiği gün torunu Elif’i, Emre ve Ezgi ile tanıştırır. Bu tanışmada karşısında Deniz’i gören Ezgi bir an bile bu kızın Elif Deran olduğuna inanmaz. Deniz sapasağlam karşısında durmakta, gözünün içine bakarak tebessüm etmektedir. Emre ise şok olur. Karşısında gördüğü genç kadın Deniz’e ikizi kadar benzemektedir. Geçmişte Deniz’e karşı hissettiği duygular hızla su yüzüne çıkar. Ezgi, kocasının Deniz’in yaşadığını bilmesini istemez ve Deniz’in Elif Deran olarak bilinmesini destekler. Ezgi ile Deniz’in savaşı gözlerden uzak yürüyecektir. Ezgi, Elif hakkında bilgiler toplamaya başlar. Hedefi Nusret’e yanındaki kızın gerçek torunu olmadığını ispat ederek Deniz’den kurtulmaktır. Oysa Elif Deran’ın (Deniz’in) arkasında büyük bir gizem vardır ve bu gizemlere Fırat varken ulaşmak imkansıza yakındır. Fırat’ın da en az Deniz kadar ödeteceği bedeller vardır ve yıkılması çok zor bir adamdır.