'İçimdeki Fırtına' cumartesi başlıyor?

Dizi - 09 Şubat 2017 23:28

Düşman iki kardeşin yürüdüğü, geri dönüşü olmayan yolda, karşılarına çıkacak olan olayların sürükleyici hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.Oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Tarık Papuçcuoğlu, Levent Can, Bilge Şen ve Hatice Aslan gibi usta oyuncularının da olduğu dizi de Ezgi (Merve Boluğur) kardeşi Deniz (Gizem Karaca) ile evlenmek üzere olan Emre’ye (Yusuf Çim) uzun süredir aşıktır. Sadece Emre’yi kardeşinin elinden almak için yaptığı plan hiç beklenmedik olayların birbiri ardına gelmesiyle kontrolden çıkar.Güzel, akıllı, başarılı bir kız genç kız olan Ezgi Kara genç yaşında Deran Holding’in ürün müdürü olmasına rağmen istediği pozisyonda değildir. Baba bir anne ayrı kız kardeşi Deniz gibi kostüm tasarım alanında yükselmek ve Deran Holding’in tasarım departmanın başına geçmek istemektedir. İlk gördüğü anda aşık olduğu Emre Bademli’nin kardeşi Deniz’i seçmiş olması, üstelik kısa zamanda evlenmeyi planlaması Ezgi’nin sert tabiatını daha da keskinleştirmiştir.Kolay sevinen, azla yetinen, yumuşak başlı bir kız olan Deniz, her geçen gün aralarının bozulmakta olduğu kardeşi Ezgi’nin öfkesini geçici, Emre’nin annesi Perihan’ın tehditlerini ise zararsız görmektedir. Emre ile evlenmeye adım adım yaklaşmakta olan Deniz çok mutlu ve umut doludur. Oysa Ezgi’nin hayatta Emre’nin sevgisi kadar istediği hiçbir şey yoktur.Ezgi, Emre için Deniz’le amansız bir mücadeleye girişecektir.