'İçimdeki Fırtına' dizisi ertelendi!

'İçimdeki Fırtına' dizisinin fragmanındaki yayın tarihi değiştirildi.

Dizi - 01 Şubat 2017 05:00
'İçimdeki Fırtına' dizisi ertelendi!
Başrollerinde Merve Boluğur, Gizem Karaca, Yusuf Çim, Burak Yamantürk’ün yer alacağı 'İçimdeki Fırtına' dizisinin 4 Şubat Cumartesi günü yayınlanacağı açıklanmıştı. Hatta yayınlanan ilk fragmanda bu tarih yer almıştı.


Fakat Star TV'de yayınlanacak olan dizinin ekranda dönen aynı fragmanında bu tarihin güncellendiği görüldü. Dizinin başlangıç tarihi 11 Şubat Cumartesi gününe çekildi. Dizinin ertelenme sebebi ise merak konusu oldu.


İLK FRAGMAN:


TARİHİN DEĞİŞTİĞİ FRAGMAN:
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