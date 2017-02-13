‘İçimdeki Fırtına’nın ilk bölümünü birlikte izlediler!

Dizi - 13 Şubat 2017 13:54

Başrollerini Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca, Burak Yamantürk, Mehmet Özgür, Levent Can, Tarık Pabuççuoğlu ve Hatice Aslan’ın paylaştığı ‘İçimdeki Fırtına’nın oyuncuları, dizinin ilk bölümünü birlikte izlediler.İlk bölüm izlemesi öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan 'İçimdeki Fırtına' oyuncularının bir hayli heyecanlı oldukları görüldü. Heyecan dolu sahneleri ve hikayesiyle dikkat çeken dizide Ezgi karakterini hayat veren Merve Boluğur ve Deniz karakterini canlandıran Gizem Karaca, özellikle uçurum sahnelerinde hayli oldukça zorlandıklarını söyledi. Ayrıca geccede Merve Boluğur’u eşi Murat Dalkılıç, Avukat Fırat karakterini canlandıran Burak Yamantürk’ü ise sevgilisi Özge Özpirinçci yalnız bırakmadı.Ön hazırlıkları yaklaşık 6 aydır çekimleri ise 2 aydır devam eden ‘İçimdeki Fırtına’ dizisi sosyal medyada büyük ilgi görürken, ilk bölümüyle gecce boyunca Twitter’da 'Trend Topic' listesinde yer aldı. İlk bölümün sona ermesiyle birlikte tüm ekip birbirini kutlarken dizinin başrol oyuncuları Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca, Burak Yamantürk ve Hatice Aslan, İnstagram üzerinden canlı yayın yaparak mutluluklarını sevenleriyle paylaştılar.Tüm çocukluklarını birlikte, dayanışma içerisinde geçiren iki kız kardeşin zamanla birbirinin can düşmanı olmasını anlatan hikaye, hiç beklenmedik olayların birbiri ardına gelmesi, geçmiş sırların ortaya çıkması ile bambaşka bir derinlik kazanır.Birbirinin tüm huylarını, zaaflarını bilen iki kardeş, kıyasıya girdikleri gizli savaşta tüm zekalarını kullanacak ve birbirlerini can evinden vurmak için sahip oldukları imkanları ortaya serecektir. Oysa bu savaş ikisi arasında kalamayacak kadar büyüktür. Bilmeden, geçmişin üzerine çekilmiş olan bir perdeyi aralamış, gözlerden gizlenmiş pek çok sırrın su yüzüne çıkmasına sebep olmuşlardır. Onların dahi kontrol edemeyeceği eski hesaplar devreye girdikçe kardeşler birbirlerini yıkmakla, birlikte hareket etmek arasında sık sık bocalayacaktır.