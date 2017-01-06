İçimdeki Fırtına'nın ilk teaser'ı yayınlandı!
Yapımını Aslan Film’in, yapımcılığını Uğur ve Selman Kızılaslan’ın üstlendiği, senaryosunu İpek Kadılar'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı Star TV’nin yeni dizisi ‘İçimdeki Fırtına’nın ilk teaser’ı yayınlandı.
Dizi - 06 Ocak 2017 15:17
Başrollerini Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca , Burak Yamantürk, Mehmet Özgür, Levent Can, Tarık Pabuççuoğlu, Bilge Şen, Servet Pandur ve Hatice Aslan’ın paylaştığı ‘İçimdeki Fırtına’ ilk teaser fragmanı büyük beğeni aldı.
Yakında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘İçimdeki Fırtına’nın çekimleri geçtiğimiz günlerde İtalya’nın dünyaca ünlü turistik şehri Napoli’de başlamıştı.
'İçimdeki Fırtına' İlk Teaser Fragmanı:
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