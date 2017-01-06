İçimdeki Fırtına'nın ilk teaser'ı yayınlandı!

Yapımını Aslan Film’in, yapımcılığını Uğur ve Selman Kızılaslan’ın üstlendiği, senaryosunu İpek Kadılar'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı Star TV’nin yeni dizisi ‘İçimdeki Fırtına’nın ilk teaser’ı yayınlandı.

Dizi - 06 Ocak 2017 15:17
İçimdeki Fırtına'nın ilk teaser'ı yayınlandı!
Başrollerini Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca , Burak Yamantürk, Mehmet Özgür, Levent Can, Tarık Pabuççuoğlu, Bilge Şen, Servet Pandur ve Hatice Aslan’ın paylaştığı ‘İçimdeki Fırtına’ ilk teaser fragmanı büyük beğeni aldı.

Yakında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘İçimdeki Fırtına’nın çekimleri geçtiğimiz günlerde İtalya’nın dünyaca ünlü turistik şehri Napoli’de başlamıştı.

'İçimdeki Fırtına' İlk Teaser Fragmanı:
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Güne evlilik teklifi damga vurdu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Her şeyini bir bir kaybediyor!
  • Beklenen fragman geldi!
  • 'İçimdeki Fırtına’ İtalya'da başladı!
  • Bu sahne izleyenleri ağlattı!
  • Başrol oyuncusu 3. kez değişti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Dalkılıç'tan eşi Merve Boluğur'a destek!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Neslihan Atagül'ün dileği!
  • Roma’da aşk tazelediler!
Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!
  • Haberi okuyan kadınlar çok kıskanacak?
  • Sürpriz gelişme: Arda, Aslıhan'a geri mi döndü?
  • Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
  • Yeşim'den hem Hülya'ya hem de Gülben'e salvo!
  • Kızı zannedilen kişi bakın kim çıktı?
  • Kısmetse Olur'a evlilik teklifi damga vurdu!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!