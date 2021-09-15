"İçimizden Biri" ekibi ilk bölümü birlikte izledi!

Marmaris’te gerçekleşen izlemede yapımcılar İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu, finans müdürü Selma Güçlü, senarist ve yönetmen Ersoy Güler, oyuncular Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora, Renan Bilek, Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün, genel koordinatör Aynur Başgök, uygulayıcı yapımcı Kazım Gök ve tüm ekip bir araya geldi.Havva ile Adam; iki yıldır aşklarını gizli saklı yaşayan iki aşıktır. Ne var ki İrlandalı bir papazın oğlu Adam artık aşkını gizlemek değil, herkese haykırmak istemektedir. Bu yüzden Türk bir hacının kızı Havva’ya evlenme teklif eder. Ailelerinin bu birlikteliği engellemek istediğini gördüklerinde ise izin almadan emrivaki bir evlilik gerçekleştirirler. Hatta aşkı uğruna Adam dinini değiştirip, Müslüman olmayı bile göze almıştır. İkilinin kavuşma mücadelesi ve bu süreçte ailelerinin tepki ve davranışları ile eğlence dolu anların yaşandığı birinci bölüm yayınlandığı dakikalarda izleyiciyi kahkahaya boğdu."İçimizden Biri" yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!