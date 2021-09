"İçimizden Biri"nin ikinci bölümünden bir tanıtım daha!

Havva’nın pimini çekip iki ailenin tam ortasına bıraktığı bomba haber, başta Adam olmak üzere herkeste şok etkisi yaratmıştır. Hünkar’ın Adam’ı damat olarak kabul etmekten başka şansı yoktur. Yani Havva ve Adam öyle zannetmektedir. Halbuki Hünkar’ın bu evliliğe onay vermeye asla niyeti yoktur. Adam’a yaptıklarının bedelini bir bir ödetecektir. Havva için önce dininden vazgeçen Adam’ın vazgeçecekler listesi oldukça kabarıktır. Ama onun için bunların hiçbirinin önemi yoktur, tek istediği Havva ile evlenmektir. Bunun için her türlü eziyete razıdır. Havva ile Adam, yalnızca tek bir düşmanla, tek bir cepheyle savaştıklarını zannederken gizli açılmış cephelerden bihaberlerdir. Çünkü genç aşıklara karşı açılan savaşta Eva da güçlü bir taraf haline gelmiştir. Aşıklarımızın işi öncekinden çok daha zordur. Birbirlerine olan aşklarından aldıkları güçle her cephede savaşacağına inanan Havva ile Adam; her türlü hamleye hazırdırlar. Dış güçlere karşı kenetlenen genç aşıklar, hiç ummadıkları bir yerden, içeriden gelen bir darbeye karşı da hazırlıklı olabilecekler midir?Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor."İçimizden Biri" yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!