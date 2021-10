"İçimizden Biri"nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

İçimizden Biri'nin ekrana gelen dördüncü bölümünde Adam ile Havva'nın sert tartışması daha fazla uzamadan tatlıya bağlandı. Adam, Havva'ya onu asla bırakmayacağını söyledi. Adam, Havva ile olan sorunlarını çözdü ancak Hacı Hünkar'ın önüne koyduğu zorluklar bitmiyordu. Aşkı için her zorluğa göğüs geren Adam, zorlu görevlerin üstesinden gelmek için çaba göstermeye devam etti. Havva ile Adam'ın evlilik yolunda atmaları gereken bir adım daha vardı, ikili resmi nikahlarının kıyılması için harekete geçti. Bunun için Adam ile ailesinin, Havva'yı Hacı Hünkar'dan istemesi gerekiyordu. Willson ailesi, Havva'yı istemeyi ancak bir şartla kabul edeceklerini söyledi. Şartlarını kabul etmek zorunda kalan Adam, baş piskopos ile görüşüp hala Hristiyan olduğunu ve nikah sonrasında Havva'nın da Hristiyan olacağını söyledi. Adam, ailesini ikna edip Havva'yı istedi ancak Hacı Hünkar'ın Adam'a sunduğu bir şart daha vardı. Adam, çiftliğe su getirecekti. Havva'yla evlenebilmek için her yolu deneyen Adam, finalde çiftliğe su getirmeyi başardı. İki aşığın sonunda resmi nikahlarının kıyılması için önlerinde hiçbir engel kalmadı. Havva, hayal ettiği gibi beyaz gelinliğiyle evden çıktı ancak asıl büyük bombayı son anda Eva patlattı. Baş piskoposu nikaha getiren Eva, Adam'ın söylediği yalanı herkese dinletti. Hala Hristiyan olduğunu ve Havva'nın da Hristiyan olacağını söyleyen Adam'ın büyük yalanı, Havva'yı şoke etti. Havva gözyaşları içinde Adam'ı terk etti.Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor."İçimizden Biri" yeni bölümüyle 12 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!