İclal Aydın'ın imza günü!

Yazdığı kitaplar ile adından sıkça söz ettiren ve kitapları çok satanlar listesine giren yazar İclal Aydın, son romanı ‘Unutursun’un imza gününde okurlarıyla buluşuyor.

Kültür-Sanat - 16 Şubat 2017 14:27
İclal Aydın'ın imza günü!
İclal Aydın, 17 Şubat Cuma günü Trump Alışveriş Merkezi D&R mağazasında saat 12.00’de gerçekleşecek olan imza gününde, kitabını sevenleri için imzalayacak.

İclal Aydın, aşk için gideni, aşk için kalanı ve aşk için öleni hikayeleştirerek anlattığı son kitabı “Unutursun” ile okurlarını hüzünlü bir buluşmaya çağırıyor.

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