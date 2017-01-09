İdeal seks süresi ne kadar olmalı?

Uzmanlar bu konuyu araştırdı ve bakın nasıl bir sonuca vardı.

Cinsellik - 09 Ocak 2017 13:16

Herkesin bu konuyla ilgili bir görüşü vardır ama doğruyu kimse bilmez. Kimisi bütün gecce sürdüğünü anlatarak kendisiyle övünür kimisi de kısa sürdüğü için mutsuz olur ve kendisinde bir sorun olduğunu düşünür. Bu soruya bir cevap bulmak isteyen "The Journal of Sexual Medicine" konuyla ilgili Hollanda, İspanya, Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'tan 500 çift üzerinde bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonucunda ölçülen ideal seks süresi ise 5.4 dakika olarak belirlendi.

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