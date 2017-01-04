İdil Fırat alışverişte!

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış gözde bekâr güzellerinden İdil Fırat Akmerkez’de görüntülendi.

Alışveriş - 04 Ocak 2017 18:20

Akşam saatlerinde kısa bir alışveriş turu atan İdil Fırat daha sonra kuaförüne gelerek saçlarına maşa yaptırdı. Sevgilisi oyuncu Engin Öztürk ile akşam katılacakları özel bir davet için koşturan İdil Fırat, hızlı adımlarla valeye verdiği aracına giderek evde hazırlıklarına devam etti.

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