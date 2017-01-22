İdil Fırat, Engin Öztürk'e kapıları kapattı

Sosyetik güzel İdil Fırat'tan eski aşkı Engin Öztürk'e şarkılı gönderme. Fırat'la Öztürk'ün 1 buçuk yıllık aşkının ihanet nedeniyle bittiği haberlerinin yankıları sürerken önceki gün sosyetik güzelden iddiaları doğrulayan bir paylaşım geldi.

Dedikodu - 23 Ocak 2017 07:00
İdil Fırat, Engin Öztürk'e kapıları kapattı
Engin Öztürk, ihanet yüzünden kendisini terk eden İdil Fırat’ın gönlünü almak için her yolu denedi ama...

Yakışıklı oyuncunun telefonunda Cansu Dere'yle samimi mesajlarını yakaladığı iddia edilen İdil Fırat, ilişkisine 1 ay önce son vermiş ve Engin Öztürk'ü sosyal medyada takipten çıkarmıştı.

Yakışıklı oyuncu ise cep telefonu mesajları ve sosyetik güzelin Bebek'teki butiğine neredeyse her gün yolladığı çiçeklerle barışmanın yollarını aradı. Ancak İdil Fırat, bu jestleri hiç umursamadı. Fırat, eski aşkına dönüşün olmadığını önceki akşam yaptığı paylaşımla da ortaya koydu.

Sosyetik güzel, Sezen Aksu'nun 'Biraz Pop Biraz Sezen' albümünden 'İhanetten Geri Kalan' adlı şarkısını 'Favori' notuyla paylaştı. Fırat, "Duydum ki el koynundan çok çabuk sıkılmışsın. Dönmek için bin çare bin yol arıyormuşsun. İstemem artık geriye dönme. Dönersen bile bu evde sönme" sözlerini barındıran şarkıyı paylaşınca Öztürk'ün son ümidi de tükendi.

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Kaynak:takvim.com.tr
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